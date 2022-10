Espanyol-València: Un partit per ressuscitar al RCDE Stadium | @ep

L' Espanyol torna de l'aturada de seleccions i ho fa contra un rival que no serà senzill de batre, el València CF Trobada curiosa en què es creuen dues ratxes més que significatives. El conjunt de Diego Martínez no ha guanyat a casa des de començament de temporada mentre que el València no ha guanyat encara a domicili.

L'entrenador periquito no podrà comptar amb cap dels lesionats que ja ho estaven abans de l'aturada com són Óscar Gil, Rubén Sánchez i Lazo que s'uneixen a Pedrosa i Gori . La principal incògnita serà en el dibuix tàctic que elegís Martínez ja que potser repeteix la defensa de cinc homes o potser torna a la línia de quatre. Omar ocuparia el lateral dret davant l'allau de baixes.

Diego Martínez va assegurar en roda de premsa que aquest club ha jugat finals i les ha guanyat, no té res a veure amb el partit d'avui. Passi el que passi no és definitiu. La mentalitat ha de ser com si fossin les jornades anteriors, que és donar la millor versió i oferir el màxim rendiment. No és una final, però necessitem la millor versió i necessitem guanyar”, va avisar el tècnic.

El conjunt visitant afronta el duel amb ganes de traslladar lluny de Mestalla el bon joc que fa com a local. Gattuso , que podria fer canvis en funció de com hagin tornat els seus internacionals, podria tornar a apostar per Cavani en punta. L'italià fica pressió als pupils. “A l' Espanyol molts jugadors han dit que és una final però per a nosaltres també ho és”, va dir Gattuso.