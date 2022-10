Carlos Alcaraz i Rafa Nadal, / @EP

El tennista espanyol Carlos Alcaraz es manté com a número u del rànquing ATP, per davant d'un Rafa Nadal que puja fins al segon lloc, amb els dos jugadors nacionals a dalt de tot per primera vegada a la història, mentre que fa 22 anys que dos tennistes del mateix país no aconseguien aquesta gesta, quan l'any 2000 ho van aconseguir els nord-americans Andre Agassi i Pete Sampras.



Per primera vegada en la història del tennis espanyol , dos jugadors espanyols ocuparan la primera i la segona posició del rànquing, un fet que es produeix gràcies al fet que el japonès Yoshihito Nishioka eliminés el noruec Casper Ruud als quarts de final del torneig de Seül ( Corea del Sud), provocant que aquest descendís del segon al tercer lloc. Això va beneficiar Nadal, per ascendir una posició i completar aquesta gesta.



Alcaraz continua al capdamunt de la classificació després del seu triomf a l'US Open, el seu primer 'gran' a la seva carrera, mentre que el seu darrer partit va ser a la Fase de Grups de la Copa Davis, quan va vèncer el coreà Woo Soon Kwon per participar a l'avenç d'Espanya a la fase final de Màlaga. Per la seva banda, Nadal no juga des del comiat de Roger Federer a la Copa Laver, després de caure a vuitens del 'Grand Slam' a Nova York.

Aquesta fita posa el colofó a una temporada brillant per al tennis espanyol , després que Nadal conquistés l'Open d'Austràlia i Roland Garros i Alcaraz aixequés l'US Open. Dos tennistes nacionals han vençut en tres dels quatre grans, en un any en què Espanya ha celebrat 14 títols individuals al circuit masculí i un més al femení, a més de sis en categoria de dobles.

Aquesta setmana Espanya presenta fins a sis tennistes dins del 'top50' del quadre masculí . A més dels ja esmentats, Pablo Carreño segueix dins del 'top20' (15), amb Roberto Bautista al lloc 21. Alejandro Davidovich baixa dos llocs (31) i Albert Ramos es manté al 40.



Sense grans premis aquesta última setmana, el serbi Novak Djokovic, que va vèncer al torneig de Tel Aviv i frega els 90 títols individuals, no puja cap lloc i es manté setè. Dins del 'top10', l'italià Jannik Sinner, que no va defensar el títol a Sofia de l'any passat, i surt del club dels deu millors del moment, ocupant aquest desè lloc ara el polonès Hubert Hurkacz.



Al quadre femení, la polonesa Iga Swiatek segueix liderant de manera contundent, amb l'espanyola Paula Badosa baixant al quart lloc i la també tennista nacional Garbiñe Muguruza descendint al tretzè lloc, encara fora del 'top10'.