Ansu Fati, en un partit contra els interistes. Foto: FCB

San Siro pot ser un escenari clau per al futur del Barça a la Champions League. Els de Xavi Hernández juguen, aquest dimarts 4 d'octubre a les 9 de la nit, el partit de la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions contra l'Inter de Milà, un partit que sembla clau de cara a la classificació per a la propera ronda.

I és que després de la derrota soferta fa setmanes a Munic, blaugranes i nerazzurri comparteixen la segona posició del grup C amb tres punts, de manera que un triomf no només significaria sumar tres punts, sinó que el teu rival directe no se n'emporta cap.

La lògica diu que el Bayern guanyarà els seus dos partits contra el Viktoria Plzen, de manera que els barcelonistes necessiten sumar contra els llombards (si pot ser, en tots dos partits) per no arribar amb problemes a les dues últimes jornades, quan rebrà els bavaresos i visitarà Txèquia.

EN QUADRE EN DEFENSA I SENSE DE JONG

El tècnic blaugrana va donar la llista dilluns 3 a les 9 del matí, sense cap novetat respecte de la convocatòria que va jugar a Son Moix el dissabte 1 d'octubre. Així, l'expedició ha viatjat a Milà en quadro en defensa (Jules Koundé, Ronald Araújo i Héctor Bellerín estan KO i Sergi Roberto segueix amb poc ritme de partits) i sense Frenkie de Jong, que tampoc ha superat les seves molèsties. Memphis Depay també s'ha quedat a Barcelona.

Un dels grans dubtes que planteja el partit és si Xavi repetirà la fórmula de 4 defenses amb Alejandro Balde a banda canviada (encara que hi podria entrar Roberto) o bé optarà per una defensa amb 3 centrals i carrilers, que podria facilitar l'entrada a l'onze de futbolistes com Marcos Alonso.

Però no només la infermeria blaugrana és plena; els de Simone Inzaghi també tenen baixes sensibles, com la del davanter belga Romelu Lukaku (fitxatge estrella d'aquest estiu) i del centrecampista croat Marcelo Brozovic, clau a la medul·lar. A més, el tècnic de l'Inter no sabrà, gairebé fins a última hora, si podrà comptar amb l'altre punta titular, l'argentí Lautaro Martínez, que va acabar amb molèsties l'últim partit de lliga de l'equip, que els nerazzurri van perdre 1-2 contra la Roma.

LA HISTÒRIA, A FAVOR DELS BLAUGRANA

Més enllà de l'actual moment de forma (el Barça lidera la lliga espanyola, mentre que l'Inter és novè a la Sèrie A), la història i els enfrontaments directes són clarament favorables als culers , de manera que el cara a cara entre els equips convida a ser optimista.

I és que 6 dels 10 partits a la màxima competició continental que han jugat Barça i Inter s'han saldat amb triomf blaugrana. La primera vegada que es van veure les cares tots dos conjunts va ser a la fase de grups de l'edició 2002-03, quan el Barça va guanyar 3-0 al Camp Nou i va empatar sense gols a Itàlia.

Els equips no tornarien a veure's les cares fins a set anys més tard, i en aquesta Champions 2009-10 s'enfrontarien quatre vegades; primer, de nou a la fase de grups, amb victòria a Barcelona (2-0) i un altre 0-0 a la capital de la Llombardia. Tot i això, els seus camins van tornar a creuar-se a les semifinals. A San Siro el triomf va ser per als italians (a l'únic dels enfrontaments saldat amb victòria interista) en un polèmic 3-1, amb un gol en fora de joc i un viatge interminable, marcat per l'erupció del volcà islandès Eyjafjäll, que va complicar els desplaçaments aeris a Europa.

El Barça va guanyar el partit de tornada (1-0), però van anul·lar un gol a Bojan Krkic que hauria classificat els blaugranes per a la final. El partit va acabar amb José Mourinho corrent desfermat per la gespa del Camp Nou, entre l'aigua dels aspersors.

Una imatge icònica (i dolorosa per al Barça). Foto: Inter

Els darrers quatre precedents són molt més recents; a la fase de grups de la Champions 2018-19 el Barça va guanyar a Barcelona (2-0) i va empatar a San Siro (1-1), mentre que el curs següent va ser l'únic saldat amb dues victòries: 2-1 i 1 -2.

El partit serà arbitrat per l' eslovè Slavko Vincic i serà especial per a dos futbolistes, un per equip: el migcampista blaugrana Franck Kessié tornarà a la que va ser casa seva durant tres temporades (encara que vestira la samarreta rossonera del Milan, el gran rival de l'Inter) i el porter camerunès de l'Inter, André Onana, format al planter blaugrana.