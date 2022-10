El preparador andalús. Foto: Elx CF

L'almerienc Francisco Rodríguez ha estat destituït com a entrenador de l'Elche després de la derrota (2-1) contra el Rayo Vallecano del passat dilluns 3 d'octubre a Vallecas en el matx que tancava la setena jornada de LaLiga.

"L'Elche Club de Fútbol comunica que Francisco Rodríguez no continuarà com a entrenador del primer equip. El club vol agrair a l'entrenador la feina i el compromís durant la seva etapa com a franjiverde, aconseguint la permanència a LaLiga Santander la temporada passada", ha indicat l'entitat en un comunicat passada la 1 de la matinada.

Tot i salvar els il·licitans el curs passat, la seva arrencada de temporada 2022-23 és molt fluixa. De fet, l'Elche és el cuer i l'únic equip de LaLiga que encara no ha guanyat: suma un punt en 7 jornades.