Els quatre ciclistes renovats. Foto: Movistar Team

La continuïtat marcarà la plantilla de Movistar Team per a la propera campanya. L'esquadra telefònica ha anunciat, aquest dimecres 5 d'octubre, la renovació per al 2023 de quatre dels ciclistes Albert Torres, Lluís Mas, Imanol Erviti i José Joaquín Rojas.

Rojillas complirà la seva dissetena temporada vestint els colors de l'equip d'Eusebio Unzué, amb qui ha tornat a ser pilar fonamental en les dues rondes de tres setmanes en què ha participat (Giro i Vuelta).

Erviti, per la seva banda, complirà el seu 19è curs com a professional, sempre amb l'estructura d'Eusebio Unzué, per a la qual va tornar a prestar aquest any una valuosa contribució al Tour i, molt especialment, a les exitoses rondes de final de campanya, com Ain (Pedrero, Insulsa), Limousin (Aranburu) o Gran Bretanya (Serrano).

Els quatre ciclistes han mostrat la satisfacció per haver signat la renovació amb l'escaire telefònic.