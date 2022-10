Palau, amb la samarreta emmarcada. Foto: David Subirana / Uni Girona

El 5 d'octubre del 2022 quedarà, per sempre, com un dia històric per a l'Uni Girona. I és que el club celebrava la cerimònia de retirada de samarreta d'una llegenda, Laia Palau, i l'equip debutava a la Lliga Endesa 2022-23 i tot va sortir perfecte: l'homenatge a l'avui directora esportiva del club va ser preciós i l'equip va guanyar contra el València Basket (68-62).

Palau se suma a la llista de llegendes del bàsquet de la ciutat, com Albert Sàbat o Noe Jordana , i va rebre el reconeixement de club i de les prop de 3.000 persones que van anar a Fontajau. La barcelonina va fer un discurs breu i emotiu, en què va estar acompanyada per figures com Anna Caula , actual Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, i exentrenadora de Palau. L'exbase també va voler que joves jugadores de la base del club estiguessin presents a la pista .

A més, la festa va ser completa gràcies al triomf de l'equip, que després d'una pretemporada irregular pot somriure. L'estrena de Bernat Canut es va saldar amb un partit que es va complicar d'inici per una bona arrencada de les visitants, però un parcial de 29-14 després del descans va posar l'Uni al davant al marcador, i l'equip ja no deixaria escapar el comandament i es va fer amb el triomf.

CARA PER AL BARÇA, CREU PER AL SEDIS

Però el de l'Uni no va ser l'únic partit dels equips catalans de la màxima categoria. Dimecres passat 5 també va arrencar el curs per al Barça Santfeliuenc i per al Cadí La Seu.

Les blaugranes, recentment ascendides, van demostrar que no es conformaran amb la lluita per evitar el descens, i van tenir una estrena irresistible, amb un triomf per 47 punts a la pista del Leganés (49-96).

En canvi, les de la Seu d'Urgell van perdre a casa contra el Jairis de Múrcia (51-64) al primer partit de Jordi Acero al capdavant de l'equip.