Eduardo Romeu, vicepresident econòmic blaugrana. Foto: Europa Press



El Barça va presentar, dijous passat 6 d'octubre, el tancament econòmic de la campanya passada , amb un benefici de 98 milions d'euros, i el pressupost per a la temporada 2022-23, que preveu 1.255 milions, fet que suposa un rècord històric a facturació per al conjunt blaugrana.

A l'acte, el vicepresident econòmic Eduard Romeu ha detallat les xifres d'una temporada marcada per "l'esforç en la recuperació dels ingressos". Els ingressos d‟explotació de la campanya passada van ser de 1.017 milions d‟euros, amb unes despeses de 856 milions.

L'exercici ha estat marcat per la venda del 10% dels drets de televisió derivats dels partits de LaLiga del primer equip de futbol masculí . Aquest darrer punt ha reportat uns ingressos bruts de 266 milions d'euros no previstos inicialment al pressupost, aprovats a l'Assemblea del 16 de juny de 2022 passat.

"L'impacte de l'eliminació a vuitens, i no poder prosseguir a l''Europa League', va suposar 12 milions d'euros menys del previst. A LaLiga normalment pressupostem ser campions, de manera que comporten els bonus addicionals. L'impacte no se n'aniria" força lluny del que va passar la temporada passada", va apuntar Romeu.

REDUCCIÓ DE LA MASSA SALARIAL

Un dels punts que es va destacar va ser la reducció de la massa , 99 milions per sota del cost de l'exercici anterior.



"El desequilibri és la massa salarial esportiva. Hi ha una sèrie de circumstàncies que tenen un cost molt important i entre aquesta temporada i la que ve desapareixen. Paral·lelament treballem amb l'increment d'ingressos, anem més lents que ens agradaria, però els incompliments a vegades no són només amb el món financer. És important recuperar la confiança dels 'sponsors'", va afegir el vicepresident econòmic.

Sigui com sigui, el club celebrarà aquest diumenge l'assemblea de compromissaris anual.