Antoine Griezmann, jugador del Atlético / @EP

Fi a un dels culebrons que més preocupava a les oficines del Barça. Antoine Griezmann no tornarà a vestir la samarreta del Barça després de fer-se oficial el traspàs per l'Atlètic fins al 2026. Els matalassers abonaran 20 milions d'euros més 4 en concepte de variables.

El Barça va pagar 120 milions d'euros pel jugador francès, que va militar dos anys a les files blaugranes. No obstant això, el rendiment no va ser l'esperat i el 31 d'agost del 2021, l'últim dia de mercat, es va signar la seva tornada al conjunt matalasser durant les dues temporades següents (una segura més una segona opcional).

MÉS INFORMACIÓ Griezmann torna a l'Atlètic, De Jong arriba al Barça i el Madrid fitxa a Camavinga

L'acord de cessió especificava que l'Atlètic estava obligat a comprar el futbolista per 40 milions d'euros sempre que el jugador francès disputés més del 50% dels partits en què estigués disponible. Perquè comptabilitzessin els partits, havia de jugar com a mínim 45 minuts.

A la primera temporada, Griezmann va disputar el 81% dels partits, però aquest segon any les tornes havien canviat: entrava sempre a partir del minut 60 per evitar que l'opció de compra obligatòria s'executés. El Barça va arribar a plantejar la possibilitat de deixar el cas en mans dels serveis jurídics , ja que interpretava que el percentatge de partits jugats s'aplicava només a la primera temporada (es considerava que el segon any era opcional i que el que havia de computar era el primer).

L'Atlètic, per la seva banda, considerava que eren les dues temporades les que computaven de manera global, i per això els pocs minuts que ha jugat el francès en aquesta arrencada de Lliga.

Finalment, les dues parts s'han entès i han arribat a un acord perquè el cas no passés a la gent gran. Així sortia guanyant el jugador , que passarà a disputar els partits sencers; l'Atlètic , que no haurà de pagar 40 milions d'euros; i el Barça, que s?estalvia una possible volta que afegiria 36 milions d?euros anuals en el sou, una cosa completament inassumible per al club.

Per la seva banda, el president blaugrana, Joan Laporta, va afegir a l'assemblea de compromissaris de diumenge que hi ha una clàusula a l'acord de venda, i és que “si l'Atlètic de Madrid decideix vendre en un futur al futbolista ens hauran de pagar la diferència que quedi fins als 40 milions que estaven abans fixats”.