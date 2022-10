Conversa de Luis Rubiales amb el seu pare / El Confidencial

Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), fa un pas més enllà i torna a embolicar-la. El Confidencial ha publicat una conversa que mantenia per WhatsApp amb el seu pare en què deixa clara la seva opinió sobre el Sevilla.

" A veure si ens raspallem als palangana aquests . Són el segon equip que pitjor em cau de tots", comenta el president de la Federació. Aquests missatges es van enviar el 18 de gener del 2020, just quan s'estava jugant un matx entre el Sevilla i el Reial Madrid. Precisament, el partit va acabar amb un 2-1 favorable als blancs , que van guanyar amb polèmica després de l'anul·lació d'un gol de Luuk de Jong per una suposada falta de Gudelj a Militao.

Cal no oblidar dos punts importants: que el sou de Rubiales estava vinculat des del 2019 que el Reial Madrid i el Barça es classifiquessin per a la Supercopa a l'Aràbia Saudita. El contracte vinculant entre la Federació i Riad incloïa una clàusula de penalització de cinc milions d'euros si el Reial Madrid o el Barça no jugaven el torneig, i una penalització de 10 milions si cap dels dos participava.

El segon punt és que el Comitè Tècnic dels Àrbitres en depèn, per la qual cosa no sona tan desgavellat pensar que l'anul·lació d'aquest gol tenia certa premeditació, presumptament.

A més, a la conversa de WhatsApp, Rubiales li pregunta al seu pare l'opinió que mereix Pepe Castro , el president del Sevilla. "Un altre capoll integral. Amb la prepotència de la sevillania, que es creu que són el millor del món. Pallasso". A tot això, el gol de Luuk de Jong ja s'havia invalidat i el president de la RFEF, amb sorna, ha comentat "m'estaran posant fi pel VAR", ja que les xarxes socials estaven enceses per aquell moment.

ATAC CONTRA EL VILLARREAL, SEVILLA I VALÈNCIA

No content de dir "palangana" el Sevilla, Luis Rubiales seguia parlant amb el seu pare i comentant qui eren els equips que menys toleraven. "[El Sevilla] Són el segon equip que pitjor em cau de tots", comentava Luis.

El seu pare li contestava "Sí. I a mi. València i Sevilla". Finalment, el president de la RFEF va sentenciar "A mi en aquest ordre: Vila-real, Sevilla i València".