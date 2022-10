Primer match ball de la temporada per al Barça (21:00h) | @ep

El Barça se la juga aquest dimecres contra l' Inter de Milà en una nova jornada de la fase de grups de la Champions League al Camp Nou (21.00 h). Després de sumar 3 punts de 9, al Barça només li val guanyar aquest partit. Xavi Hernández haurà de pensar molt i molt bé com plantejarà el partit ia quins jugadors triarà per poder derrotar un Inter de Milà que no li va posar les coses gens senzilles a la passada jornada de la competició europea.

Ja al partit d'anada a Milà, Xavi va apostar per Raphinha per dins i Marcos Alonso com a propietari del carril esquerre però no va donar cap resultat. Tampoc va ser capaç l'equip de connectar amb Lewandowski . Els tres centrals ( Bastoni, De Vrij i Skriniar ) van anul·lar el polonès.

Una de les novetats que l'entrenador català podria introduir en aquest partit és la presència del neerlandès, Frenkie De Jong, que podria provocar un canvi de sistema. Entre el 3-4-3 i el 4-3-3 haurà de triar Xavi Hernández per perforar la porteria italiana.

POSSIBLES ONCES TITULARS:

BARÇA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso/Álex Baldé; Pedri, Gavi, Busquets/De Jong; Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati/Raphinha

INTER DE MILÀ: Onana; De Vrij, Bastoni, Skriniar; Darmian, Cahlanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez i Dzeko

