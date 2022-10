Els dos gols de Lewandowski no van ser suficients. Foto: FCB

El Barça necessita un miracle per seguir viu a la Champions League . L'equip de Xavi Hernández es va complicar, i molt, la vida el passat 12 d'octubre al Camp Nou; l' empat contra l'Inter de Milà (3-3) deixa l' equip en una situació crítica: necessita guanyar els dos partits que resten de la fase de grups (a Txèquia ia casa contra l'Inter) i esperar que l'Inter no en guanyi cap dels dos que li queden (a casa contra el Viktoria Plzen i a Munic).

L'eliminació encara no és matemàtica, però la sensació de fiasco continental (un més les últimes temporades) va acabar respirant-se al Camp Nou. Quedar fora de la Champions (i jugar, per segon curs consecutiu l' Europa League) no només és un cop en l'aspecte esportiu i moral, sinó que també és una patacada econòmica; ni tan sols guanyant la segona màxima competició continental s'arriba al nivell d'ingressos dels equips que accedeixin als quarts de final de la Copa d'Europa . I precisament això és el que tenia el club pressupostat als comptes d'aquest exercici.

AMBIENT SOBREEXCITAT

Al partit, una "final", com es va definir per part de sectors del club i de l'afició, gairebé tothom va arribar sobreexcitat. L'ambient a l'estadi s'assemblava al del dia de la remuntada al PSG ... quan el Barça necessitava guanyar per la mínima per igualar el goal average amb els italians.

La plaga de baixes que pateix l'equip va portar Xavi a alinear Gerard Piqué al centre de la defensa amb fcb. El central de la Bonanova ha passat, per les circumstàncies, de ser el cinquè central a formar part de l'onze al partit més important jugat aquesta temporada.

Així, l'equip blaugrana va ser superior a l'Inter a la primera meitat, tot i que els dos ensurts més grans abans del primer gol del matx van arribar la firma del conjunt visitant. Primer seria Edin Dzeko , amb un cop de cap que va topar amb el travesser, i més tard Denzel Dumfries, en un ràpid contraatac neutralitzat per ter Stegen, que van fregar el gol.

El Barça s'havia instal·lat en camp contrari i no parava de treure córners (sense fer mal al rival) fins que al minut 40 una recuperació de Raphinha va acabar amb una centrada de Sergi Roberto que va rematar Démbélé en la posició que normalment hauria ocupat Robert Lewandowski. El més difícil s'havia fet.

LES 'VAQUES SAGRADES', ASSENYALADES

No obstant, els somriures amb què va acabar el primer temps es van esborrar aviat després del descans; un error a la marca de Gerard Piqué (que ja s'havia equivocat a la primera meitat) va deixar Nicolò Barella només pràcticament a l'àrea petita; el sovint migcampista sard no va perdonar davant de ter Stegen.

I poc més de 10 minuts més tard, una pèrdua de pilota de Sergio Busquets va acabar amb una contra italiana que Lautaro Martínez va transformar amb un potent xut que va tocar als dos pals abans d'entrar.

Algunes de les vaques sagrades del vestidor van tornar a quedar assenyalades en un partit d'alta exigència; Piqué va ser xiulat i Busquets va ser canviat immediatament després de l'1-2.

Obligats a remuntar en poc més de mitja hora, un Barça tocat va començar a tornar a buscar l'àrea d'un André Onana que va estar tot el partit perdent temps a les sacades. Lewandowski, amb fortuna (la seva rematada el va desviar un defensa), va anivellar el partit el 81, però cinc minuts més tard l'alemany Robin Gosens va tornar a gelar el Camp Nou.

El 9 polonès va donar esperances a l'equip amb un cop de cap al 91, però en els cinc minuts que es jugarien posteriorment va estar més a prop el 3-4 que el 4-3.

"LA CHAMPIONS ESTÀ SENT MOLT CRUEL AMB NOSALTRES"

Cariacontecido, Xavi va comparèixer en roda de premsa després del partit, on va repetir dues idees. “La Champions està sent molt cruel amb nosaltres” i “Els errors individuals ens han castigat” van ser els arguments del tècnic de Terrassa.

A més, el calendari ha volgut que el que hagi de passar amb el Barça a Europa es pugui definir d'aquí a dues setmanes, ja que la setmana que ve hi haurà jornada de lliga intersetmanal. Abans, el diumenge 16 a les 4:15 de la tarda, els blaugrana afrontaran el Clàssic.

Els equips no podrien arribar al matx en un estat d'ànim més oposat: els blancs van aconseguir la classificació per a vuitens gràcies a un (un altre) gol en els últims minuts al camp del Xakhtar Donetsk, mentre que el Barça va viure un nou fiasco continental, que se suma als de les darreres temporades. I ja resulta fins i tot complicat explicar-los.