Marc Márquez

El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) va celebrar aquest dijous haver notat " un pas endavant " en la seva condició física de cara al Gran Premi d'Austràlia d'aquest cap de setmana on espera sentir-se bé per millorar també "a nivell d'actuació ", encara que creu que, "teòricament", per com rendeix actualment la seva moto, "patiran molt" a Phillip Island.



"He sentit un pas endavant en la meva condició física perquè després de Tailàndia em vaig haver de prendre un temps per recuperar-me, però ara sembla que els músculs evolucionen de manera correcta. Vaig sentir un pas endavant i si ho sento aquí a Austràlia, sentiré també un pas endavant a nivell d'actuació", va admetre Márquez en roda de premsa.



Si això passa, el de Cervera intentarà “abordar el cap de setmana amb la mateixa estratègia que a Tailàndia perquè és la manera de millorar ”. "Allà vaig tenir la sort que la cursa va ser en mullat i no vaig sentir limitacions, però he recarregat les bateries i em sento bé, després ja veurem perquè de vegades vols pilotar ràpid, però no és possible perquè les sensacions no són positives", va advertir .



Per al vuit vegades campió del món, “és fantàstic tornar a Austràlia” ia un dels seus circuits “favorits”, encara que sap que a Phillip Island “has de començar amb bon peu perquè si per alguna raó no pilotes bé et costarà molt i se't posarà cada cop més costa amunt”. "A més, sembla que les condicions seran complexes ", va recalcar.



El traçat australià no li exigirà tant a nivell de frenada, un punt en què va aclarir que no ha anat "malament" ni al Japó ni a Tailàndia. "Vaig poder fer aquestes dues últimes curses de manera normal. Aquí es tracta que si trobes la manera de fluir pots fer moltes voltes fluides", va puntualitzar.



PROVARÀ PECES PER AL 2023

" La nova Honda em deixa una mica confús perquè quan espero que tindré moltes dificultats, de sobte se'ns dóna millor. Teòricament, patirem una mica aquí, però és un dels meus circuits favorits i començarem amb una mentalitat positiva", va continuar Márquez.



En aquest sentit, el pilot del Repsol Honda ha confirmat que durant aquest cap de setmanes " provaran algunes coses per al futur ". "Això afectarà una mica el com es traça el cap de setmana, però és el moment de fer-ho", va afirmar.



D'altra banda, Márquez ha confessat que havia tingut "moltes trucades" amb l' expilot australià d'Honda Mick Doohan durant aquesta darrera època complicat per la lesió. "Sobretot abans de la quarta operació perquè tenia molts dubtes i un consell que em va aportar, perquè va viure una situació similar amb la cama, va ser que em va dir que potser no pilotaria com abans mai més, però que ho podria fer d'una manera diferent i ser competitiu", va comentar.



"És el que estic tractant de fer. A Tailàndia vaig fer un pas endavant i aquestes tres curses són importants, però el més important serà el proper hivern on he d'entrenar bé i arreglar-ho tot per ser competitiu el 2023. El futur ho posarà tot a el seu lloc ”, va subratllar Márquez.



L'espanyol va estar acompanyat a la roda de premsa pel seu compatriota Izan Guevara (GasGas), que aquest diumenge es podria proclamar campió del món de Moto3. "Fa dos dies vam estar al mateix restaurant i li vaig dir que per què estava tan nerviós a Tailàndia. El que ha de fer és seguir el seu instint perquè així serà ràpid. No és l'última carrera i tindrà moltes oportunitats d'aconseguir el títol, que gaudiu aquest moment, serà un gran pilot en el futur en categories més altes", va relatar.



Pel que fa a la baralla pel títol de MotoGP, amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha) i l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) separats per dos punts, va opinar que preferiria estar a la situació del primer. "Significa que tens més oportunitats, però en aquesta segona part de la temporada 'Pecco' i la Ducati han estat els més forts. Phillip Island serà crucial per a Fabio", ha remarcat.