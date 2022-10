La cantant Chanel Terrero i Luis Rubiales / @EP

L'artista Chanel Terrero ha recalcat aquest divendres que 'TOKE' , la cançó que ha compost i que serà l'himne de la selecció espanyola de futbol al Mundial de Qatar, té "molta màgia", però que no té "res a veure" amb el popular 'tiki taka', mentre que Luis Rubiales espera que la peça els doni "sort" al campionat.



RTVE, que té els drets de la Copa del Món, ha anunciat aquest dijous que la cançó de la catalana serà l'oficial que acompanyarà el combinat nacional a Qatar, cosa que "es va decidir fa uns dies" per sobre de "propostes d'altres discogràfiques" , segons ha indicat aquest divendres María Eizagirre, directora de Comunicació i Participació de la cadena pública.



“Està escrita fa uns mesos. És un 'temazo' i és la millor cançó per representar RTVE. Hem triat la que pensem la millor per al Mundial, és una proposta molt competitiva ”, va subratllar la directiva, que va confirmar que aquest fi de setmana es podrà escoltar "un trosset petit" i ja el proper 24 d'octubre es donarà a conèixer "en exclusiva el videoclip a RTVE". A partir de les 00.00 del 25, la cançó estarà ja a totes les plataformes.



"Crec que moltes seleccions tenen possibilitats al Mundial i que Espanya n'és una, però si 'TOKE' ens porta sort, traurem a coll Chanel. És una 'artistaza' i ens posarà les piles ia endollar al màxim per a estar al màxim amb la selecció", va celebrar Rubiales a la roda de premsa de presentació a RTVE de la cançó.



El dirigent està "segur" que la cançó serà "l'himne a l'autobús en aquells minuts que de vegades es fan eterns i d'altres molt curts", tot i que va demanar en to bromista de no posar-lo en el "compromís" de dir si algun internacional la ballarà al costat de Chanel, que destaca per les seves coreografies, encara que “ segur que algun balla molt bé i no ho fa tan malament ”.



"Estic molt feliç per 'Sony', per nosaltres i per comptar amb una artista de primer nivell i un orgull per al nostre país. La selecció també és passió i per a algú que vol el seu país i estima el futbol, la seva selecció és el màxim ", va sentenciar Rubiales, que va entregar a Chanel una samarreta de la 'Roja' amb el seu nom i el número '10'.



Per la seva banda, l'artista, que va acabar tercera al passat festival d'Eurovisió, va aclarir que 'TOKE' "no té res a veure" amb el tiki taka, l'estil que va marcar la millor època del futbol espanyol a nivell de seleccions . "No va sorgir així, però és graciós i m'agrada", va comentar.



A més, tampoc no pensava en el Mundial quan la va compondre fa uns mesos. " Té molta màgia . Ve de la primera vegada que em vaig ficar en estudi i la primera que componc. És tan increïble que vaig dir que fos el meu següent single i després va sorgir aquesta oportunitat", va detallar Chanel.



La cantant ha remarcat que la seva lletra "és l'original, la del 16 d'abril" i que no l'ha modificada pel Mundial, i ha admès que té "nervis 2.0" per la repercussió que probablement tindrà. "No és com Eurovisió, però és una sensació de masses semblant. Això és al que em dedico i dedico la meva ànima i el meu temps a fer bé el meu art i donar el millor de mi, i el meu equip també", va assegurar Chanel, que comparteix amb la selecció tenir "un esperit d'equip superimportant i també la disciplina".



Finalment, Domingo Olivo, director de Màrqueting de 'Sony Music' , ha recordat que Chanel Terrero té un "talent bestial i va ser l'artista revelació de l'últim any ". "Feia mesos que parlàvem perquè formés part de casa nostra i quan vam sentir les seves cançons ho vam veure claríssim. La coreografia és molt forta i l'energia que porta la cançó ajudarà a motivar els jugadors. El Mundial és una mica com Eurovisió, que també mostra talent al món i de moment de celebració", va sentenciar.