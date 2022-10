Neymar s'enfronta a partir de dilluns a 5 anys de presó al judici pel fitxatge per al Barça | @ep

El davanter del París Saint-Germain Neymar s'enfronta a una petició de condemna de cinc anys de presó al judici pel seu fitxatge per al Barça des del Santos FC , que començarà dilluns a l' Audiència de Barcelona.

Està previst que el judici duri fins al 31 d'octubre, començarà dilluns amb les qüestions prèvies i les declaracions de testimonis, mentre que l'interrogatori del jugador està fixat per al divendres 21 d'octubre.

Entre els testimonis de dilluns declararan el president del Cercle d'Economia i aleshores vicepresident del FC Barcelona, Javier Faus, i l'exdirector esportiu del Barça Andoni Zubizarreta , mentre que dimarts declararà per videoconferència el president del Reial Madrid, Florentino Pérez.

Neymar està acusat de presumpta corrupció i estafa per suposadament amagar part dels pagaments que va rebre pel seu fitxatge per al Barça .

En aquest sentit, a la causa està personat com a acusació el grup Dis , propietari del 40% dels drets federatius del jugador i que es veu perjudicada per no haver percebut la quantitat que li corresponia en el traspàs.

A més de Neymar , estan acusats els seus pares –que van rebre part de les transferències del FC Barcelona– i els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu , que en aquell moment era el vicepresident primer del club.

El fons Dis acusa també Bartomeu perquè assegura que la seva firma va ser necessària per a les transaccions, encara que la Fiscalia l'ha deixat fora de l'escrit d'acusació i va demanar arxivar el cas per a ell perquè, tot i participar en la firma d'un dels contractes, considera que no hi ha proves que sabés que la negociació del fitxatge es feia d'esquena al fons Dis i "al marge del reglament de la Fifa".

PENES



La Fiscalia demana per a Neymar una condemna de dos anys de presó i de cinc anys per a Rosell , que llavors presidia el club, i reclama per a tots dos una multa de 10 milions d'euros, la mateixa que exigeix per al pare del jugador.

Per al representant del Santos FC acusat, el fiscal reclama tres anys de presó per presumpta estafa, i també acusa el FC Barcelona com a persona jurídica reclamant una multa de 8,44 milions d'euros per presumpta corrupció als negocis i estafa, mentre que la multa que la Fiscalia demana per al club brasiler puja a set milions.

Per la seva banda, el grup Dis reclama condemnar Neymar i els seus pares a cinc anys de presó ia una multa de 159 milions, a més d'inhabilitar-los com a representants d'esportistes o, en el cas del futbolista, com a jugador.

Per a Rosell i Bartomeu , Dis reclama cinc anys de presó, sis anys d'inhabilitació com a directiu i com a administrador d'empreses, i una multa de 195 milions d'euros.