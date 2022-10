Aquestes són les sorprenents restriccions del Mundial de Qatar 2022 als mitjans de comunicació | @ep

El Mundial de Qarar 2022 continua generant polèmica cada cop que surt a la llum les mesures preses pel país durant aquest esdeveniment futbolístic. Concretament, els mitjans de comunicació es veuran limitats a l'hora de fer la feina.

Una de les mesures que s'adoptaran durant el temps que duri la competició és que es prohibirà als equips de televisió internacionals a Qatar per a la Copa Mundial de la FIFA entrevistar persones a casa seva com a part de les àmplies restriccions d'informació que podrien tenir un “efecte paralitzador sever” en la cobertura dels mitjans.

A les emissores, com la BBC i ITV , també se'ls prohibirà filmar en llocs d'allotjament, com els que allotgen treballadors migrants, segons els termes dels permisos de filmació emesos pel govern de Qatar .

En canvi, se'ls permetrà filmar a llocs públics en només tres llocs a Doha: el passeig marítim de Corniche, l'àrea de West Bay i l'àrea de Towers.

També està prohibida la captura d'imatges "prop o dins" d'edificis governamentals, universitats, llocs de culte i hospitals, juntament amb l'enregistrament a "qualsevol propietat privada", fins i tot amb el consentiment del propietari.

Les restriccions es troben dins una llista de condicions que els mitjans han d'acceptar en sol·licitar un permís de filmació de les autoritats de Qatar per “capturar fotografies i videografies dels llocs més populars del país”. També s'apliquen als fotògrafs, però no es refereixen explícitament als periodistes de mitjans impresos que no filmen les entrevistes.