Un clàssic per rescabalar-se de la desfeta europea (16:15h) | @ep

El Barça s'enfronta aquest diumenge al Reial Madrid (16:15h) a l'estadi Santiago Bernabeu en una nova jornada de la Lliga Santander . Una nova oportunitat per rescabalar-se de la desfeta europea al, pràcticament, quedar eliminats de la Champions League . Si els culers guanyen, seria un impuls important per continuar guanyant confiança però si perden no només lliurarien el lideratge als d' Ancelotti sinó que el Barça entraria en una crisi esportiva important.

La millor notícia per als de Xavi Hernández és que recuperen efectius per a aquest partit. Jules Koundé torna a una convocatòria i podria jugar tant de lateral dret com de central. En el cas, de tornar a l'onze titular, Piqué seria el damnificat i es quedaria a la banqueta. El tècnic culer haurà, no només decidir si dóna entrada a Koundé, sinó que haurà de decidir qui juga al centre del camp i la davantera.

El Reial Madrid no podrà comptar amb Thibaut Courtois , de manera que Lunin serà l'encarregat de defensar la porteria i jugarà el primer gran partit amb la samarreta blanca. A diferència de l'any passat, aquesta vegada sí que hi serà Karim Benzema , que juntament amb Vinicius serà la gran amenaça per a un Ter Stegen que aspira a seguir la seva impressionant ratxa de Lliga, en què només ha encaixat un gol en set jornades.

POSSIBLES ONCES TITULARS:

BARÇA: Ter Stegen, Koundé, Eric, Marcos Alonso, Alba/Balde; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Lewandowski i Ansu/Raphinha

REIAL MADRID: Lunin, Carvajal, Militao, Lloa, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Fede Valverde, Vinicius i Benzema