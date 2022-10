Izan Guevara, campió del món de Moto3 | GASGES ASPAR TEAM

Izan Guevara és el nou campió del món de Moto3 després d'emportar-se la victòria en un final magistral a la cursa de Phillip Island. Tot i que no era imprescindible aconseguir la victòria per endur-se el campionat del món, ho ha fet quedant davant d' Oncu i del seu company d'equip García Dols.

Un cop ja ha creuat la meta com a campió del món de Moto3 , el pilot de Palma s'ha canviat el casc que sol utilitzar a la cursa per un altre daurat de campió del món. En el seu segon any al Mundial, Guevara ha sumat la seva corona com fes el seu paisà Joan Mir cap al 2017 precisament en aquest mateix circuit, el tercer campió mundial mallorquí de la història amb Jorge Lorenzo , el pioner.

Després d'una discreta vuitena posició a Losail , a Mandalika , circuit desconegut per a tots, va aconseguir el seu primer podi de l'any. La primera victòria la va tenir a tret a Termas de Río Hondo , però un problema mecànic el va obligar a retirar-se quan havia liderat vuit de les primeres nou voltes de la cursa. Es rescabalaria davant l'afició espanyola a Jerez amb un monumental per fora a l'últim revolt 13 García Dols i Oncu per signar un triomf èpic, el segon de la seva carrera després d' Austin el seu any de rookie 2021.

A la carrera de Phillip Island els altres espanyols no han fet una mala cursa.

-David Muñoz 11è

- Carlos Tatay 12è

- Ivan Ortolá 13è

- Xavi Artigas 14è

- Jaume Masiá 15è

- Petit Fernández 18º

-Ana Carrasco 23a