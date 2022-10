L'Espanyol busca la victòria per sortir de llocs de descens (18.30 h) | @ep

L' Espanyol s'enfronta aquest diumenge al Reial Valladolid al RCDE Stadium (18:30h) . L'equip català té l'oportunitat d'aconseguir la victòria per poder sortir de les parades de descens . estadi periquito.

L'única vegada que Pacheta s'ha enfrontat als periquitos com a tècnic va ser a la 08-09 però a Valladolid , un matx que es va saldar amb empat. La grada del RCDE Stadium us brindaran, gairebé amb total seguretat, una càlida benvinguda. De fet, la porta 94 porta el seu nom i va ser elegit per votació popular.

L' Espanyol encara no ha guanyat com a local i no es pot permetre cap ensopegada més. Per fer-ho, haurà de posar fi als molts errors individuals que està cometent l'equip en aquest inici de temporada, sobretot a la porteria. Els periquitos tenen el dubte de Nico Melamed, Dani Gómez i Óscar Gil i la baixa segura de Pedrosa, Rubén Sánchez, Gori i el sancionat Braithwaite .

El conjunt blanc-i-violat continua tenint nombroses baixes per lesió. Gonzalo Plata és un dubte seriós, mentre que Kenedy ha hagut de passar pel quiròfan a causa d'una hèrnia inguinal que el mantindrà dos mesos allunyat dels terrenys de joc. A més, malgrat la seva recuperació, a Sergio Asenjo li tocarà esperar el torn des de la banqueta a causa de les últimes bones actuacions de Masip . A l'entrenament d'ahir es va lesionar Fresneda , que seria titular al lateral dret.