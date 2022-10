Alexia ja va guanyar el premi l?any passat. Foto: Europa Press

La blaugrana Alexia Putellas i el madridista Karim Benzema són els dos favorits a la Pilota d'Or , guardó que es lliurarà aquest 17 d'octubre a la nit a París.

Putellas ho va guanyar tot (excepte la Champions, on va acabar subcampiona) amb el Barça la temporada passada i també cal destacar en els seus mèrits les actuacions amb la selecció espanyola. Tot i que a principis de juliol va patir una greu lesió de genoll, la de Mollet del Vallès torni a ser la gran candidata a guanyar el títol, que ja va alçar l'any passat, convertint-se en la primera futbolista espanyola a aconseguir-ho .

Per la seva banda, el punta francès del Reial Madrid també apareix a totes les travesses per coronar-se com el millor futbolista. Campió de Lliga i Champions amb els de Carlo Ancelotti, als 34 anys es troba en plena maduresa i s'ha convertit en la referència ofensiva dels madridistes.