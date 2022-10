Catalunyapress badosadescens



La tennista Paula Badosa ha baixat 4 llocs del rànquing WTA , que continua liderant la polonesa Iga Swiatew, per la qual cosa se situa en 8a posició després de caure a quarts del torneig San Diego, de categoria 500, i allunyar-se de la Copa de Mestres de Forth Worth (Texas).

Badosa és 11a en aquesta race , amb 2363 punts i està a 243 de Veronika Kudermetova, qui marca el tall per estar a les WTA Finals. Ara, la seva gran oportunitat passa per disputar el WTA 1000 de Guadalajara, a la qual intentaran agafar-se les 17 jugadores que encara tenen opcions matemàtiques de classificar-se.

La de Begur es va retrobar amb la victòria en el seu debut al WTA de San Diego, després d'imposar-se a Louisa Chirico en dos sets. Una victòria que va deixar enrere la seva sequera dels últims tornejos i que li torna les opcions de ser a Fort Worth. Tot i això, es va acomiadar del torneig divendres a la matinada, després de caure en quarts de final davant la nord-americana Danielle Collins.

Per ara només Swiatek, Ons Jabeur i Jessica Pegula ja tenen plaça assegurada, quan falten dues setmanes perquè comenci l'esdeveniment que culmina la temporada. A banda de Guadalaja, també queden tres tornejos WTA 500. És el cas de Tòquio, Ostrava i San Diego, per la qual cosa es reparteixen les oportunitats de guanyar punts per a la gran cita.