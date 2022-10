Foto: Alexia Putellas

Els pronòstics eren certs. Alexia Putellas i Karim Benzema van rebre, la nit del 17 d'octubre, la Pilota d'Or a París. La jugadora del Barça i el futbolista del Reial Madrid eren els grans favorits als guardons i finalment van ser els premiats com a millors futbolistes de la temporada 2021-22.

"Espero que la pròxima vegada que hagi de parlar sigui al camp", va dir la de Mollet del Vallès, lesionada des de fa mesos. "El 5 de juliol em vaig trencar el genoll i creia que això no seria possible, creia que es recordaria el més recent, l'Eurocopa", va afegir, assegurant, en un exercici d'honestedat ia la vora de les llàgrimes, que la recuperació "va bé, però no vull enganyar. Trobo a faltar aquells moments, sentir-me futbolista i fer el que més m'agrada".

Foto: France Football

D'aquesta manera, la centrecampista blaugrana es converteix en la primera futbolista de la història que repeteix títol, ja que també ho va guanyar l'any passat .

Per la seva banda, el davanter francès del Reial Madrid va guanyar el major honor individual per primera vegada a la seva carrera. "Tenir aquest trofeu davant meu és tot un orgull. Me'n recordo quan era petit i realment era un somni de nen, tota la feina dels entrenaments i sempre tenia al cap aquest premi i vaig tenir la motivació per guanyar-lo com els meus dos ídols, Zidane i Ronaldo (Nazario), va assenyalar Benzema després de rebre el premi, assegurant que "mai cal abaixar els braços".

Foto: FC Barcelona

Els altres protagonistes de la nit van ser Gavi (Trofeu Raymond Kopa), Robert Lewandowski (Trofeu Müller), Thibaut Courtois (Premi Lev Yashin) i el Manchester City (guardó al millor club del curs 2021-22).