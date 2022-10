L?exdirector de futbol del Barça durant la seva compareixença. Foto: TSJC

El director de futbol del FC Barcelona en el moment del fitxatge de Neymar, Raúl Sanllehí , ha declarat com a testimoni aquest dimarts 18 d'octubre a la segona jornada del judici pel fitxatge del futbolista.

Sanllehí ha afirmat que no li consta "que Josep Maria Bartomeu participés en les negociacions pel futbolista", que el llavors president Sandro Rosell "no va participar en el moment de tancar els contractes ", encara que n'estava al cas, i que el jugador brasiler tampoc va intervenir directament en la negociació.

S'ha identificat com "el coordinador de tota la documentació " durant les negociacions amb Santos, però ha incidit que la feina "es va fer en equip" . Ha incidit que el seu interlocutor va ser “el pare del futbolista”, apuntant que la mare del jugador tampoc va intervenir.

40 MILIONS A N&N, 17 A SANTOS

De la mateixa manera, Sanllehí ha apuntat que el preu que es va pactar amb N&N era de 40 milions. "S'havien de pagar quan vingués el jugador, aquest era el compromís", ha admès Sanllehí, que ha dit també que existia una clàusula de penalització per part de les dues parts per si no es concretava el fitxatge.

Sanllehí ha assegurat que aquesta xifra de 40 milions "no eren cap barrera per tenir el segon millor jugador del món", admetent que entre el 2011 i el 2013, abans de la seva arribada al Camp Nou, va rebre "ofertes constants".

L'exdirector de futbol blaugrana ha continuat mantenint que l'import que el club va pagar al Santos (l'estiu del 2013) pel traspàs és de 17 milions d'euros, ja que el jugador entrava a l'últim any de contracte.

GABRIEL, GIVA I ANDRADE

Sanllehí també ha fet referència al dret de compra prioritària que el Barça va adquirir amb Santos per tres jugadors més: Gabriel, Giva i Andrade. L'exdirector de futbol ha apuntat que el mercat sud-americà és “molt interessant” per a clubs com el blaugrana, que tenia controlat el mercat argentí, però no el brasiler.

El Barça va pactar un preu de 7 milions amb el conjunt de Sao Paulo, per les tres promeses, però Sanllehí desvincula l'import de l'acord adquirit amb Santos. "L'import del dret de tempteig no forma part del fitxatge. Va ser un acord estratègic de col·laboració, res a veure amb el traspàs pagat", ha assegurat Sanllehí, que ha dit que està d'acord amb la declaració de dilluns passat 17 d'octubre d'Andoni Zubizarreta que les va definir com a "opcions paral·leles".