El president madridista, durant la videoconferència. Foto: TSJC

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez , ha estat el segon declarant del judici pel fitxatge de Neymar Jr pel FC Barcelona a la jornada de dimarts 18 d'octubre.

Pérez ha admès que el 2011 l'entitat blanca va fer "una oferta de 45 milions d'euros" pel futbolista , perquè "vam saber que podia deixar Santos per venir a Europa", però va assegurar que "no coneix personalment el futbolista".

Tot i això, el dirigent madridista ha asseverat que no es va arribar a cap acord perquè "els jugadors van on volen anar" . De la mateixa manera, ha apuntat que "fins on jo sé, mai no es va signar cap contracte ni precontracte amb el jugador".

El president blanc també ha admès que, el 2013, estaven disposats a desemborsar 36 milions pels drets del futbolista i que en cap moment no van tenir coneixement de l'existència "de cap clàusula de penalització" per si el jugador no fitxava pel Barça. "Llegíem coses als diaris, però no sabíem si era cert", ha apuntat.