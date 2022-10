Neymar ha comparegut davant del jutge aquest 18 d'octubre. Foto: TSJC

Neymar Júnior ha estat un dels grans protagonistes del matí del 18 d'octubre. El jugador brasiler ha comparegut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat d' acusat pel seu fitxatge pel Barça el 2013. El futbolista només ha contestat el seu advocat i el fiscal.

Abans de començar la declaració, i després de la polèmica de la jornada del dilluns 17, el jutge ha dit que “ no fem cap tracte de favor a Neymar, no li fem l'onada com si estiguéssim en una grada esportiva. qualsevol altre acusat".

Per part seva, el jugador, en una declaració curta que ha fregat els 6 minuts de durada, ha dit que "no vaig participar en la negociació, tot ho va fer el meu pare que cuida per la meva carrera", assegurant que "firmo el que ell em diu que signi".

El davanter ha dit que "el 2013 decideixo anar a jugar al Barça, era un somni", encara que admet que "sabia que altres clubs, com el Madrid, m'estimaven".

Tot i això, Neymar ha volgut deixar clar que "des de petit sempre havia volgut anar-hi, sempre segueixo al meu cor, i em deia que fos allà".