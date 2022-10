El pare del futbolista ha comparegut aquest 18 doctubre. Foto: TSJC

Després de la declaració de Neymar Júnior ha arribat el torn del seu pare. Davant el jutge, i optant també per respondre les preguntes de la defensa i de la fiscalia, Neymar Sr ha dit que "N&N és l'agència de Neymar i d'altres personalitats brasileres" i que la seva creació, el 2011, obeeix a gestionar la carrera del futbolista.

De fet, l'empresari brasiler ha dit que "l'acord adquirit per N&N i el Barça era per assegurar que el jugador anés al club el 2014", encara que posteriorment el traspàs s'anticipés i es tanqués a l'estiu del 2013.

Neymar Sr s'ha alineat amb el jugador, assegurant que "el meu fill sempre havia somiat jugar al Barça" i ha dit que la seva feina com a representant era "aconseguir les millors condicions financeres per a la seva carrera".

El pare del jugador ha admès que des del 2010 "diversos clubs volien Neymar" i que el Chelsea anglès "va fer una proposta definitiva, però llavors havia canviat tota l'estructura esportiva de Santos, que no volia vendre el futbolista".

"Malgrat que hi va haver ofertes, vam voler tenir Neymar a Santos fins a final del seu contracte, quan hauria arribat a Europa", assegurant que la voluntat era que "fins al 2014 tingués un ambient bo al Brasil i després trobar-li el millor equip a Europa, tot i que sabia que la seva voluntat era jugar al Barça i vam decidir fer-ne la gestió fins al final”.

L'empresari també ha admès que "el 2013, Santos i Barça decideixen anticipar la venda" i que el club brasiler "estava pressionat per l'oposició que hi havia dins del club i em demanen que es faci la venda". Per tant, Neymar Sr diu que va decidir "ajudar Santos, per anticipar la voluntat de Neymar".