Rubiales, en una compareixença recent. Foto: Europa



El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales , té la total confiança que no es podrà "demostrar cap il·legalitat" durant la seva etapa al capdavant de l'organisme, on està duent a terme una " gestió honrada i reeixida ". " No podran demostrar cap il·legalitat perquè no n'he comès cap, ho puc justificar tot . Això del xalet de Salobreña és tot fals, ningú no podrà demostrar que hem fet res amb una targeta, no hi ha ni un sol cèntim d'euro que hagi estat mal gestionat", va assenyalar Rubiales en una entrevista a El Partidazo de la Cadena COPE .

El dirigent ha deixat clar que està "per rendir comptes" de la seva "feina" i que han realitzat "una gestió honrada i reeixida", per la qual cosa pensa que li sembla "impossible" que pogués presentar la dimissió. "Això és llençar escombraries sense cap prova", va afegir.

En aquest sentit, ha recordat que la Fiscalia Anticorrupció els va demanar tota la documentació al mes de maig pels àudios relacionats amb la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita i que encara no li han fet "anar a declarar" ni han formulat "acusació" contra ell. "I quan han vist que això es moria han anat a un altre jutjat de Majadahonda", ha remarcat.

Sobre el Mundial de Qatar espera que la selecció estigui "barallant o mirant els ulls les més grans" i va opinar que assolir les semifinals seria "un bon resultat". "Però no ho firmo. Som la selecció més difícil de guanyar perquè som les que més té la pilota, però sé que va el futbol i no puc posar l'objectiu de guanyar el Mundial al seleccionador", va admetre.