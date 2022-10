A la primera fila, el davanter del París Saint-Germain Neymar Da Silva al costat del seu pare durant el judici pel 'cas Neymar 2', a l'Audiència de Barcelona, el 17 d'octubre del 2022, a Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

El pare de Neymar Junior, Neymar Santos, ha reconegut que des del 2009 "el Reial Madrid fa ofertes a Neymar sempre" encara que ha afegit que el seu fill va voler jugar des de petit al FC Barcelona, club amb què va signar un acord de prioritats abans de el seu fitxatge pel conjunt blaugrana procedent del Santos FC brasiler.

“ Neymar, des dels 12 anys, té propostes. Quan hi ha finestra de fitxatges sempre hi ha ofertes. El Reial Madrid sempre li fa ofertes des del 2009. Ell va voler jugar al Barça des de petit ”, ha declarat Neymar da Silva Santos aquest dimarts a la Audiència de Barcelona, al judici en què està acusat el seu fill de presumpta estafa i corrupció en el traspàs al Barça.

El fiscal ha exposat que el 2011 el jugador va acordar fitxar per al Barça per 36 milions i, no obstant, quan finalment ho va fer el 2013 la suma va pujar a 46 milions, cosa que el pare i representant del futbolista ha justificat dient que "les coses van canviar, el 2011 era una promesa i, el 2013, era una realitat”.

Neymar pare ha assegurat que sempre va creure actuar legalment i ha estat preguntat per l'empresa N&N, amb què la família representa el jugador, i ha aclarit que ell i la seva dona, Nadine Gonçalves, són tots dos socis de l'empresa però "ella en té una posició representativa" i ell, administrativa.

Per la seva banda, la mare de Neymar, Nadine Gonçalves , ha contestat una sola pregunta de la Fiscalia per declarar que no va participar en la negociació de cap contracte del seu fill amb el Barça.

Els pares de Neymar estan acusats, com el seu fill, de presumpta corrupció i estafa al traspàs del jugador: per al pare, la Fiscalia demana una condemna de dos anys de presó i, per a la mare, una condemna d'un any.