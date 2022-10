Roberto Longo Pinho declarant al jutjat /@Catalunyapress

El director executiu de l'empresa brasilera DIS, Roberto Longo Pinho, ha carregat contra el futbolista Neymar Jr , acusant-lo d'”acceptar un suborn de 40 milions d'euros per acceptar l'oferta del Futbol Club Barcelona”. En el moment del traspàs, el futbolista i el seu pare, “ Neymar Sr, no van informar a l'empresa del traspàs”, incomplint el contracte subscrit amb ells.

Roberto Longo Pinho ha declarat al judici de Neymar Jr aquest dimecres i ha atacat durament el futbolista. Segons el director executiu, "l'empresa tenia el 40% dels drets econòmics del futbolista i es va vulnerar el contracte en no informar del traspàs al Futbol Club Barcelona . L'empresa es va assabentar molt després, cosa que segons el director, incompleix el contracte ".

Roberto Longo ha acusat el futbolista "d'acceptar un suborn de 40 milions per acceptar l'oferta del Futbol Club Barcelona i descartar altres propostes més importants perquè DIS no pogués cobrar el 40% dels drets econòmics".

Des de l'empresa creuen que tenen dret "al 40% dels 40 milions d'euros que Neymar Jr va rebre com a suborn". El director Roberto Longo Pinho , defensa que "Neymar no actuava com a agent lliure i que en el seu fitxatge amb el Futbol Club Barcelona seguia vinculat amb el Santos Futebol Clube" .