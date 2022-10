L'alegria de l'equip. Foto: David Subirana / Uni Girona

Una nit amb final feliç. L' Uni Girona serà un dels equips de l' Eurolliga després d'haver aconseguit remuntar l'eliminatòria prèvia contra el Villeneuve-d'Ascq el 19 d'octubre passat a Fontajau. Les de Bernat Canut havien perdut el partit a França, però van mostrar la seva millor versió a casa i van acabar guanyant per 66-43.

Sabent que havien de remuntar una diferència de 12 punts del partit d'anada, les gironines van estar força erràtiques a la primera meitat, davant un rival molt físic, però van tenir sort que les gales tampoc van tenir el seu millor partit a la faceta ofensiva.

El +4 al descans (29-25) era insuficient, però a poc a poc, com a formigues, van anar ampliant la distància al tercer quart i no seria fins a l'últim, faltant cinc minuts per al final, quan l'Uni va igualar l'eliminatòria. La bogeria es va desfermar al pavelló, que veuria com l?equip, amb el pas dels minuts, ampliava la distància davant un rival desbordat.

Binta Drammeh, amb 14 punts, va ser la màxima anotadora de l'Uni, que va celebrar la classificació sobre el parquet.