Fernando Gaviria durant el Giro d'Itàlia 2022. Foto: Europa Press



El ciclista colombià Fernando Gaviria , l'espanyol Iván Romeo i el portuguès Rubén Guerreiro s'han convertit en noves incorporacions del Movistar Team per a la temporada 2023, va anunciar l'equip espanyol.

Dels tres fitxatges, el més destacat segurament és Gaviria, de 28 anys i un velocista de nivell que procedeix de l'UAE Emirates i que compta al seu palmarès amb més de 40 victòries com a professional, entre les quals hi ha cinc etapes al Giro d'Itàlia i altres dos al Tour de França.

"És un nou repte, per a mi personal i també segur per a l'equip en conjunt. Arribo a un equip de molt alt prestigi, que al seu torn i fins ara ha estat molt enfocat en escaladors. Que confiïn en mi, que sóc un esprintador, em dóna una motivació extra, per intentar representar bé un equip d'aquesta talla, d'aquesta història, on han corregut molts ciclistes importants del gran grup internacional", va apuntar el d'Antioquia que fitxa per una temporada.

Aquest creu que "el més important per al 2023" que s'acobli bé a la seva nova formació. "Ja tinc ganes de conèixer tots els companys i buscar la millor manera de fer un excel·lent grup amb ells, per així poder lluitar per la major quantitat de carreres possibles", ha confessat.