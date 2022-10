Villareal CF @EP

José Manuel Llaneza , vicepresident del Vila-real CF, ha mort aquest dijous als 74 anys, segons va confirmar el conjunt castellonenc, que acomiada amb tristesa una de les seves persones claus i "grans artífexs" de la seva actual posició al futbol nacional i internacional.



"El Vila-real CF lamenta comunicar que avui, dijous 20 d'octubre, ha mort el seu vicepresident, José Manuel Llaneza. El club vol manifestar el seu profund i immens dolor, tristesa i consternació per la seva irreparable pèrdua i enviar el seu amor i afecte més sincer als seus familiars i familiars", va assenyalar el club en un comunicat.



El ' Submarí Groc ' va recalcar que Llaneza, mà dreta del president Fernando Roig, va ser "un dels grans artífexs del gran creixement de l'entitat, a la qual va arribar el 1994 i on va exercir les tasques de gerent, conseller delegat i vicepresident", i el va qualificar com a "un dels màxims referents del futbol espanyol per la seva gran capacitat, talent, labor i lideratge".



"La institució declara dol per als propers dies i sol·licitarà tant a LaLiga com al FC Barcelona que es pugui guardar un minut de silenci a la seva memòria a la prèvia del partit d'aquesta nit. Llegenda eterna del Vila-real CF. Fins sempre, José Manuel. DEP", va sentenciar l?entitat.

José Manuel Llaneza va anunciar el mes de febrer passat que patia una leucèmia de la que estava sent tractat a l'Hospital La Fe de València. El 15 de maig, va ser ovacionat per l'afició groguet que el va rebre amb afecte quan va tornar a l'estadi per presenciar el partit davant la Reial Societat.