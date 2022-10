Foto: Manchester United



Cristiano Ronaldo no formarà part de la convocatòria del Manchester United per al duel del proper dissabte 22 a Premier League contra el Chelsea

, després d'abandonar la banqueta abans del final de l'últim partit del seu equip contra el Tottenham.

Així ho va anunciar el club, que pren mesures disciplinàries amb l'exjugador del Reial Madrid, que no va tenir ni un minut durant la victòria del seu equip (2-0) i de qui es va rumorejar que podria abandonar Old Trafford al passat mercat d'estiu.

CR7 està tenint molt poc protagonisme després de l'arribada d'Erik ten Hag a la banqueta mancuniana; el tècnic neerlandès opta per Marcus Rashford i Anthony Martial com a opcions ofensives abans que pel jugador lusità.

"UNA ESCALFADA"



Unes hores després de conèixer-se la decisió del club, Cristiano va publicar una carta a les seves xarxes socials en què lamentava l'incident, que va atribuir a una "escalfada". "Sempre he jugat amb respecte pels meus companys, rivals i entrenadors. Això no ha canviat, no he canviat, en 20 anys de professional del futbol", va escriure.