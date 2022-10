Ernesto Valverde torna aquest diumenge al Camp Nou (21:00h) | @ep

El Barça torna aquest diumenge a disputar un nou partit de la Lliga Santander al Camp Nou (21:00h) . S'enfrontarà a un equip gens senzill, l' Athletic Club de Bilbao , entrenat per Ernesto Valverde . El que va ser entrenador culer, torna a la que va ser casa seva durant diverses temporades.

Xavi Hernández haurà de tornar a prendre decisions respecte de l'onze titular que saltarà a la gespa contra els bilbaïns. Tots els focus estaran centrats al centre del camp ja que De Jong va disputar un gran partit contra el Vila -real i potser aquest diumenge repeteixi titularitat. La veritat és que Busquets té totes les paperetes per ser el pivot titular culer mentre que De Jong podria fer-ho d'interior acompanyat per Gavi .

Un altre dels grans dubtes que presenta l'onze d'aquesta nit té a veure amb la davantera: Lewandowski és indiscutible, però a les ales, les opcions són diverses. Ansu i Dembélé semblen sortir amb més opcions, encara que és probable que Ferran Torres tingui minuts, atesa la seva gran capacitat per pressionar i ajudar a frenar el joc per bandes del rival. En defensa, Bellerín i Marcos Alonso apunten laterals titulars, amb Eric García i Koundé com a centrals.

POSSIBLES ONCES TITULARS:

BARÇA: Ter Stegen, Bellerí, Eric Garcia, Koundé, Marc Alonso, Busquets, De Jong, Gavi, Ansu Fati, Dembélé i Lewandowski

ATHLETIC: Unai Simón, Yuri, De Marcos, Iñigo Martínez, Yerai, Vesga, Herrera, Sancet, Nico Williams, Muniain, Iñaki Williams