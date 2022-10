Prohibit perdre contra l'Elx (14.00 h) | @ep

L' Espanyol disputa aquest diumenge una nova final contra l' Elx a l' RCDE Stadium (14:00h). Els periquitos s'enfreten als il·licitans que són l'únic equip que encara no sap què és guanyar aquesta temporada a la màxima categoria del futbol nacional. Si l ?Espanyol perd el partit, es veurà immers en uns llocs de descens que poden encendre totes les alarmes.

L'equip periquito ve de Pamplona , on, sobretot al segon temps, no va oferir la seva millor versió. “Volem, podem i estarem molt millor” que fins ara, va assegurar el tècnic. “I ho dic com ho penso: mereixem més punts dels que hem sumat fins ara. Hem de tenir una gran fiabilitat defensiva, ser contundents en atac i quan el rival sigui millor que nosaltres saber actuar. La veritat és que haurem fet partits millors i pitjors, però sempre hem competit. S'han de fer més habituals els bons moments de futbol de l'equip i tenir més fiabilitat defensiva”.

De cara al xoc contra l' Elx , Diego Martínez espera recuperar l'equip físicament i mentalment de l'ensopegada davant l'Osasuna i està pendent de l'evolució d'aquest virus estomacal que va tocar diversos jugadors a les portes del viatge a Pamplona. I sobre els tocats, totes les mirades posades sobre Óscar Gil , que dijous no va poder actuar en aquest lateral dret que en els darrers partits havia estat seu.

Si no fos a punt Óscar Gil , podria tornar a apostar per col·locar Calero com a lateral dret, o donar-li la titularitat al jugador del planter Omar . No s'esperen gaires més canvis, a priori.

POSSIBLES ONCES:

ESPANYOL: Lecomte, Calero, Sergi Gómez, Cabrera, Olivà, Vini Souza, Edu Expósito, Darder, Puado, Braithwaite, Joselu

ELX: Edgar Badia, Palaus, Gonzalo Verdú, Bigas, Clerc, Mascarell, Pere Milla, Gumbau, Josan, Nico i Lucas Boye