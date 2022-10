El Girona, amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria (18:30h) | @ep

El Girona rep aquest diumenge l' Osasuna en un nou partit de la Lliga Santander (18.30 h). Cap dels dos equips arriben en el millor moment de la temporada així que tots dos conjunts necessiten la victòria com el menjar.

Un punt de 15 en els últims cinc partits han portat per primera vegada els locals a estar en llocs de descens i el partit davant els vermellets serà vital i importantíssim per sortir-ne com més aviat millor i agafar confiança abans de viatjar al Santiago Bernabéu

El Girona , per la seva banda, voldrà, d'una vegada per totes, no cometre els errors clamorosos que li estan costant tants punts. Són el setè equip més golejador i la contundència defensiva serà clau si els catalans volen sortir del seu propi feu amb els tres punts sota el braç.

Al calaix d'absències hi haurà Borja García, Kebé i Juanpe per als locals. El central encara no sembla estar recuperat de les molèsties i el tècnic vallecà no ha volgut arriscar. En clau visitant, una baixa molt sensible per a l'eix de la defensa. Arrasate no podrà comptar amb David García , sancionat per acumulació de targetes. El mateix podria passar a Taty Castellanos per als gironins.

L'argentí és a una groga de vers castigat i complir cicle de cartolines.

Montilivi es veurà acompanyat per la seva pròpia afició, que intentarà animar els qui salten al césped per prendre's un respir i sortir com més aviat millor de la zona vermella. Osasuna voldrà, pels seus interessos, que això no passi