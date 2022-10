L'Espanyol s'enfonsa una mica més contra l'Elx (2-2) | @ep

L' Espanyol no ha pogut passar de l'empat davant de l' Elx aquest diumenge (2-2). El cuer del torneig va puntuar al RCDE Stadium i l'afició va acomiadar l'equip amb xiulets i indiferència. El conjunt periquito segueix deixant dubtes partit rere partit i Diego Martínez està cada cop més qüestionat.

El partit va començar amb una pressió sense ordre per part dels periquitos. El conjunt blanc-i-blau no aconseguia fer tres passades seguides. L' Elx va sortir millor i un Lucas Boyé va lluitar, va descarregar i la va penjar a l'intestí de l'àrea, on Pere Milla , amb un cop de cap d'una altra època, la va ubicar lluny de Lecomte .

Amb l'ambient enrarit, una maniobra d' Edu Expósito i centre acadèmic, entre el porter i la defensa, va provocar que Puado acompanyés a plaer l'1-1. Des d'aquell moment, l'equip de Diego Martínez va començar a sentir-se més còmode ia tenir diverses oportunitats per fer gol. Oliván va vorejar el 2-1 però el VAR va dir que no. Palacios va frenar una incursió perillosa de Javi Puado que Munuera Montero va sancionar amb expulsió. La pantalla, però, va dictaminar que el colombià només mereixia l'amonestació, ja que no era l'últim home.

Ja a la segona part, en una acció engegada pels laterals, Martin Braithwaite va aparèixer on és letal per rubricar una assistència precisa d' Óscar Gil. Tercer gol de l'exblaugrana com a periquito. Encara estant per davant, en una falta lateral, va ser pèssimament defensada per Fernando Calero , i Gonzalo Verdú va establir el 2-2 definitiu. A l'afegit, Nico Melamed va disposar del 3-2 amb un xut intencionat que va repel·lir on s'uneixen pal i travesser. L' Espanyol se situa tretzè amb 10 punts.