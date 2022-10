Ousmane Dembélé, protagonista del partit / @EP

El Barça no perd pistó a LaLiga Santander i aconsegueix una plàcida victòria contra l' Athletic Club gràcies als gols de Dembélé, Sergi Roberto, Lewandowski i Ferrán Torres (4-0) . La creu del partit la van encarnar les lesions de Gavi i Sergi Roberto.

Xavi Hernández va agitar la pissarra tàctica per sorprendre Ernesto Valverde. El tècnic egarenc va apostar per quatre centrecampistes, en un 4-3-3 amb certs matisos. Busquets i de Jong van actuar com un doble pivot a la medul·lar, Pedri es va situar com a fals extrem esquerre i Gavi va exercir d'enganxi per darrere de Lewandowski. Amb aquest sistema, els blaugranes van aconseguir crear superioritat ofensiva a la sortida de la pilota i desarticular pressió fèrria dels lleons.

El primer gol va arribar al 12' per part d' Ousmane Dembélé, que va quallar una actuació estel·lar amb un gol i tres assistències. El primer gol va arribar de cap, amb assistència del polonès inclosa, per obrir la llauna a l'Spotify Camp Nou.

Només cinc minuts després, el futbolista gal va cedir una pilota a l'espai per a Sergi Roberto . El lateral venia en carrera i va aconseguir batre Unai Simón amb un xut creuat. El partit es posava de cara, però encara no estava sentenciat... encara que no va caldre esperar gaire per fer-ho.

Al 22', Robert Lewandowski va rebre una passada de Dembélé al punt de penal i, emulant el seu gol davant el Vila-real en el qual es girava sobre si mateix per desfer-se del defensor, va realitzar el mateix gest però cap al costat contrari. Nova 'delicatessen' del polonès, que ja porta 12 dianes en 11 partits de Lliga i se situa com a Pitxitxi en solitari.

Ja a la segona part, Xavi va donar descans a molts dels titulars de cara al partit d'aquest dimecres contra el Bayern. Ferrán Torres , un dels homes de refresc i que sembla que està en dolç en els darrers partits, va tornar a marcar gràcies a una nova assistència de Dembélé. L''11' blaugrana va trencar entre línies i va rebre pràcticament només el passi filtrat del gal, i amb un xut ras i creuat va batre per quarta vegada a la nit Unai Simón.

LA PITJOR PART DEL PARTIT: LES LESIONS

Gavi i Sergi Roberto van ser la pitjor notícia del partit a causa de les seves lesions. En el cas del jove centrecampista, es va haver de retirar lesionat a la mitja hora de joc després d'una duríssima entrada de Dani García, que va impactar amb el genoll a l'adductor. El jugador va marxar entre llàgrimes i va ser substituït per Franck Kessié. Afortunadament, les primeres exploracions descarten una lesió, i per això la seva evolució marcarà la seva disponibilitat en els propers partits.

Pel que fa a Sergi Roberto, la cosa pinta pitjor, ja que el club ha informat que pateix "una luxació a l'espatlla esquerra". El lateral va lliscar per terra en una acció defensiva i va caure en una mala postura que el va deixar cridant de dolor a terra. El futbolista va acabar marxant al buggy i sense ser substituït, ja que no li quedaven més canvis al Barça.