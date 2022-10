Foto: Reial Madrid



El Madrid haurà de buscar el primer lloc del seu grup de la Lliga de Campions en el seu últim partit de la setmana que ve contra el Celtic després de perdre la condició d'invicte aquesta temporada en caure (3-2) contra el RB Leipzig alemany.

Després d'acumular 16 partits sense perdre a totes les competicions, els blancs van ser víctima d'un rival que va jugar a molt bon nivell i que va saber portar la iniciativa al partit i neutralitzar els atacs dels de Carlo Ancelotti, que no van tenir la seva millor nit : perdien 2-0 als 20 minuts. Vinícius va retallar distàncies abans del descans.

El segon temps va coincidir amb una lleugera millora dels madridistes, encara que no van aconseguir transformar en gol les ocasions. En canvi, sí que encertaria Timo Werner, que donaria una certa tranquil·litat al seu equip al minut 82.

Tot i això, el caràcter madridista va emergir per forçar un penal a la recta final del matx, que va transformar Rodrygo. L'intent de remuntada, però, s'hi va quedar, un intent, ja que no hi va haver temps per a un nou episodi d'èpica a Europa.