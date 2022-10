Logo del mundial de futbol a Qatar / @EP

S'ha parlat molt del Mundial de Qatar i de totes les restriccions i/o polèmiques que s'han succeït els últims mesos. La premsa esportiva no hi és immune, ja que The Guardian va revelar que el país qatarià tindria una sèrie de restriccions a l'hora de fer el seguiment de l'esdeveniment futbolístic més important de l'any.

Les limitacions es basen que els periodistes esportius internacionals no podran gravar en edificis públics com zones governamentals, universitats, hospitals i llocs de culte. A més, també estarà prohibit gravar els llocs on resideixin els treballadors migrants, de la mateixa manera que registrar en vídeo la gent als seus habitatges o negocis privats. Finalment, també van deixar clar que caldria un permís per fer fotos als llocs més populars del país i que no hi hauria un veto als reportatges relacionats amb els drets humans.

Segons El Confidencial Digital , els mitjans espanyols no presentaran una queixa oficial al Govern de Qatar per aquestes restriccions mediàtiques. Per tant, seguiran les normes imposades fa unes dues setmanes, per més que estiguin en contra de les limitacions a la llibertat de premsa.