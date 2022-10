Foto: Euroleague

Ple de victòries. Uni Girona, Joventut de Badalona i Cadí la Seu van guanyar els seus respectius partits de competició europea dimecres a la nit 26 d'octubre.

Les gironines es van estrenar amb triomf a l' Eurolliga a la pista del Landes francès (53-58). Les de Bernat Canut van dominar el partit de forma incontestable als tres primers quarts, de manera que el col·lapse ofensiu que van patir a l'últim parcial, on només van anotar 6 punts, no va posar en risc la victòria. Binta Drammeh, amb 15 punts, va liderar l'Uni a la parcel·la ofensiva.

El proper partit continental per a l'equip serà dimecres 2 de novembre a Fontajau, amb la visita del Schio d'Itàlia.

Per la seva banda, la Penya va protagonitzar la victòria més brillant de la nit. Els de Carles Duran van fer un recital ofensiu a la pista del Cedevita (78-100). 9 jugadors verd-i-negres van anotar 7 o més punts, sent Henry Ellenson amb 15 el màxim anotador, seguit per Tomic (14) i Kyle Guy (12).

Els badalonins són segons en el seu grup de l' EuroCup , amb 2 triomfs i 1 derrota. La seva propera cita continental també serà el dia 2 de novembre, quan rebran el Prometey Slobozhanske d'Ucraïna a l'Olímpic.

Finalment, el Cadí la Seu va debutar amb un bon resultat a l' EuroCup , un triomf a casa per 71-47 davant del Gréngewald Hueschtert de Luxemburg . El 24-7 de sortida a favor de l'equip de l'Alt Urgell va posar el partit de cara i ja no va deixar de manar al marcador. Taylor Koenen , amb 15 punts, va ser la més destacada a la parcel·la ofensiva.

Dimecres que ve 2 de novembre, l'equip visitarà el Saragossa, en un partit continental entre dos equips de la Lliga Endesa.