La Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona ha demanat una condemna de dos anys de presó per a un aficionat del RCD Espanyol acusat dels insults racistes al davanter de l'Athletic Club de Bilbao Iñaki Williams durant el partit entre els dos equips al RCDE Stadium el 25 de gener del 2020.

L'escrit d'acusació també demana imposar-li una multa de 5.400 euros per un presumpte delicte d'odi racista.

És la primera vegada que el servei de Delictes d'Odi de Barcelona s'ha querellat per insults racistes a la grada d'un camp de futbol contra un jugador , i el fiscal també demana que es prohibeixi a l'acusat accedir a estadis de futbol durant cinc anys més del temps de presó que se li imposi a la sentència.

La querella que va iniciar la causa també es dirigia contra un segon aficionat, però el fiscal ha demanat arxivar el cas per a ell al no trobar prou indicis per mantenir l'acusació.

El fiscal explica que l'aficionat acusat, entre altres i "amb evident menyspreu al color negre de la pell del jugador va proferir contra el mateix crits i va escenificar gestos de menyspreu de caràcter racista", imitant amb gestos els primats i repetint l'onomatopeia 'uh , uh, uh, uh'.