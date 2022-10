Foto: Europa Press



Els comissaris de la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) han tornat a Fernando Alonso (Alpine) la setena plaça que havia perdut diumenge passat 23 d'octubre al Gran Premi dels Estats Units després de ser sancionat amb 30 segons per conduir amb el cotxe danyat i després d'una reclamació de l'escuderia Haas.

Després de la carrera al Circuit de Las Américas, aquest equip va presentar una protesta al·legant que el cotxe de l'asturià i el del mexicà Sergio Pérez (Red Bull) oferien condicions insegures, però només el bicampió del món, que va tornar a pista després del seu accident amb el canadenc Lance Stroll (Aston Martin) i malgrat els danys va ser capaç d'acabar setè, va ser penalitzat i va baixar fins a la quinzena posició.

Per la seva banda, Alpine va presentar al·legacions a la sanció advertint que l'equip nord-americà havia presentat la seva reclamació massa tard, però els comissaris se les van negar, i per això va sol·licitar un 'dret de revisió' que havia de ser estudiat aquest dijous a Mèxic i que va ser estimat per la FIA, que va recalcar que Haas podria haver presentat a temps el seu escrit. "En conseqüència, els comissaris determinen que la protesta original no era admissible i per tant que la decisió és nul·la", van assenyalar en un comunicat.



Alpine ha mostrat satisfacció per la decisió final de la FIA.