L'Espanyol surt viu de Son Moix (1-1) | @ep

L' Espanyol ha empatat a l'estadi de Son Moix contra el Mallorca (1-1). D'aquesta manera, el conjunt blanc-i-blau no ha pogut celebrar el 122è aniversari amb una victòria. L'equip de Diego Martínez va començar regular el partit que no va poder tenir minuts de fluïdesa al joc. La més clara de la primera part per a l' Espanyol la va tenir Puado als 30 minuts de joc.

Maffeo , després d'un xoc amb Vini , va quedar fora de combat i el va substituir Gio González, clau per al gol mallorquinista. Un cop iniciada la segona part, Ruiz de Galarreta va veure un forat a l'esquena de Brian Oliván i Gio va cedir perquè el davanter mallorquí, Muriqi empenyés a plaer. Des d'aquell moment, el domini mallorquí va ser total tenint diverses ocasions de gol que no es van poder materialitzar.

Per reaccionar, l'entrenador periquito va decidir fer un doble canvi amb Lazo i Vidal i aquesta decisió va ser determinant per empatar el partit. Des de l'esquerra Lazo va posar una centrada enverinada que es va acabar colant dins davant d'un Rajkovic que va fer l'estàtua.

El gol va asseure molt malament el Mallorca i bé l' Espanyol . Tot i això, malgrat intentar-ho, el quadre blanc-i-blau no va generar tot el perill desitjat i al final gairebé que va donar per bo l'empat, ja que una entrada de Brian Oliván sobre Ángel a l'àrea va poder costar un penal que ni l'àrbitre ni el VAR no van estimar castigar. Amb aquest resultat, l' Espanyol es col·loca en tretzena posició amb 11 punts.