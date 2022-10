uEl Barça, a recuperar sensacions a València (21:00h) | @ep

El Barça s'enfronta aquest dissabte al València CF. a l'estadi de Mestalla en una nova jornada de Lliga (21:00h). El conjunt de Xavi Hernández arriba al partit de Lliga després de caure eliminat a la fase de grups de la Champions League. Per intentar guanyar el matx, Xavi donarà entrada als jugadors que millor es troben físicament. Segurament, un serà Gavi que no va jugar contra el Bayern al Camp Nou.

En porteria, Xavi seguirà apostant per Ter Stegen . En defensa, Koundé podria ocupar el lateral dret mentre que Balde ocuparia l'esquerre. Al centre de la defensa, Eric i Marcos Alonso podrien ser els titulars. On més dubte pot haver-hi és al centre del camp. Busquets podria començar el partit des de la banqueta, mentre que De Jong seria la novetat amb Gavi i Pedri . En atac, Lewandowski serà titular i estarà acompanyat per Ansu Fati i Dembélé.

L'equip rival, entrenat per Genaro Gattuso , arriba al partit amb moltes baixes. No podrà comptar ni amb Diakhaby, ni Yunus, ni Nico, ni Ilaix . Per això, Gattuso haurà de fer malabars per fer un onze titular competitiu per intentar tombar l'equip culer.

POSSIBLES ONCES TITULARS:

BARÇA: Ter Stegen, Koundé, Eric, Marc Alonso, Balde, De Jong, Gavi, Pedri, Dembele, Ansu Fati i Lewandowski

VALÈNCIA CF: Mamardashvili, Correia, Paulista, Cömert, Gaià, Guillamón, Almeida, Foulquier, Lli, Kluivert i Cavani