Àlex Alcaide, futbolista del CE Europa | Twitter @CEEuropa

El cas d'À lex Alcaide, futbolista del CE Europa , s'ha tornat viral després de publicar-se una fotografia mentre disputava un partit que el seu equip va acabar guanyant per 24 gols a 0. S'havien disputat només quaranta-cinc minuts i el resultat contra el Pujadas era favorable per 10-0. El partit va acabar amb dos gols d' Álex , que va centrar nombroses crítiques per la seva condició trans, des d'atacs directes i mofes fins a comentaris que qüestionaven la presència del futbolista a l'equip.

El cas d' Alcaide ha reobert el debat sobre com ha de ser l'encaix de les persones trans al món de l'esport. L'any passat, precisament una exfutbolista de l'Europa, Valentina Berr, la primera futbolista transsexual de Catalunya , va decidir posar fi a la seva carrera la temporada anterior a causa de l'assetjament patit durant els seus quatre anys com a federada.

Per aprofundir sobre el cas d' Àlex Alcaide, CatalunyaPress ha pogut parlar amb Nany, directora esportiva de la secció femenina del CE Europa:

- Com es troba l'Àlex?

Està una mica baixant revolucions perquè és una setmana rara. Tot començo amb una trucada nostra gairebé per sorpresa per a ell perquè no havia vist la reacció que hi ha hagut a les xarxes socials. A partir d'aquell moment ha estat una sorpresa per a tothom i he de dir que és molt fort. Està preparat mentalment per a aquestes situacions i ho està habitatge de la manera més tranquil·la possible després de tot el rebombori generat.

¿El club esperava aquesta reacció en forma de mofes quan es va publicar la fotografia?

De cap manera. Per començar, és una publicació d'un resultat esportiu igual que fem amb la resta dels equips. Era esperable algun comentari respecte al resultat però ni de bon tros res semblant al que rebem. Ens ha enxampat a tots per sorpresa.

Quina postura té el club davant del que ha passat?

Aquest tema ja ho havíem tractat anteriorment amb Valentina Berr així que no és un tema nou. El que sí que ens ha agafat per sorpresa han estat els comentaris. Des de primera hora de dilluns es va prendre la decisió d'actuar i que no es pot tenir una actitud passiva davant d'aquests fets. Els comentaris que s'anaven rebent anaven 'in crescendo' a una velocitat brutal, però si haguéssim bloquejat els comentaris ens hauríem tapat els ulls.

És habitual que quan juga l'Àlex rebi insults per part de la grada?

La veritat és que no. De fet, el que m'ha cridat més l'atenció és la quantitat de missatges de suport rebut de la resta de clubs. La majoria de gent que fa aquests comentaris desconeix molt el futbol femení perquè a les grades no ens trobem aquestes situacions.

¿S'ha arribat al nivell que fins i tot el rival demana l'ajornament d'un partit pel cas d'Àlex no?

És cert que se'ns ha demanat ajornar dos partits però en cap cas no s'ha parlat d' Àlex . Aquest no és el motiu de les sol·licituds daquests equips. De fet, Álex és un jugador important dins del club però no és el jugador més important a l'equip. No va ser un jugador transcendental el 23-0 de la setmana passada. Només va marcar dos gols i de l'anterior resultat que vam aconseguir guanyar 8-0 en va fer un. Per això, Álex aporta el seu gra de sorra però no és un jugador decisiu. Així que no és el motiu pel qual un club rival decideixi jugar o no en funció de si ell juga.

"La Federació Catalana al setembre va aprovar una norma que era que les dones podien jugar en equips masculins però quan jo vaig fitxar Àlex al juny, aquesta norma no existia".

En algun moment el club ha pensat a no jugar amb Àlex per evitar problemàtiques?

La veritat és que no. Ni ell ni nosaltres som els encarregats de dictaminar què cal fer. Cada cop s'estan donant més casos semblants i cal començar a parlar-ho obertament. Això s'ha de regular i la Federació ha de saber que això està passant i que potser hi deu haver un reglament per saber què passa en aquests casos. A l'Àlex cal deixar-lo competir. La Federació Catalana al setembre va aprovar una norma que era que les dones podien jugar en equips masculins però quan jo vaig fitxar Àlex al juny, aquesta norma no existia.

Quin missatge enviaries a la societat sobre el cas d'Àlex?

Aquests comentaris fan molt de mal al futbol femení. Primer, som super respectuoses amb tothom i l'afició del futbol femení és molt més respectuosa que tot allò que s'està generant amb el futbol a altres nivells. Per això, us convido a un partit femení perquè si s'obre un debat es faci però amb gent que sap del que s'està parlant. Que ningú s'oblidi que Àlex és persona i té dret a jugar a futbol a l'equip que la Federació considera que ha de jugar . A partir d?aquí, crec que no val la pena entrar a valorar els comentaris que s?han fet aquesta setmana. M'entristeix viure en una societat on hi ha gent que es permeti el luxe de fer aquests comentaris.