El Barça surt viu de Mestalla al descompte (0-1)

El Barça ha aconseguit una important victòria aquest dissabte a l'estadi de Mestalla contra el València per 0-1. Ho ha fet gràcies a un gol del polonès Lewandowski al descompte. Xavi va arrencar el partit amb Jordi Alba de lateral dret i Balde a l'esquerre. A més, va decidir ajuntar al centre del camp tant Busquets com De Jong.

El partit va començar amb un Barça dominant la pilota i tancant el València a la seva pròpia àrea. Tot i així, el conjunt blaugrana no aconseguia generar ocasions de perill. De fet, va ser l'equip de Gattuso el que va avisar primer amb una acció de Lino que va ajustar Ter Stegen . Ansu Fati, tan persistent com erràtic, va malbaratar dues aproximacions molt clares. Primer va desaprofitar una pèrdua en sortida de pilota de Mamardashvili i, després, no va ser capaç de batre el georgià en un mà a mà que li va 'regalar' Pedri .

Cavani i Eric Garcia no van poder acabar la primera part i van ser substituïts per Marcos André i Marcos Alonso . Ja a la segona part, Lino va avançar el València amb una rematada al segon pal, però el gol va ser anul·lat correctament per mans prèvies de Marcos André . Tot i que ho va intentar, el Barça no va trobar la fórmula per reconquerir la calma. Van passar moltes coses, gairebé totes completament intranscendents, fins que el València va demanar un penal per inexistents mans de Piqué , que va haver d'entrar en escena per la lesió de Koundé . Al minut 85, Ferran Torres i Raphinha van fallar de forma consecutiva i inexplicable a porta buida

Quan el partit semblava encaminat a l'empat, quan el cansament dels jugadors semblava pràcticament impossible que no se signessin les taules va aparèixer Lewandowski , per rescatar el Barça . El polonès va rematar a la perfecció una centrada de Raphinha i es va apuntar una mica valuosíssim, el seu divuitè amb l'elàstica blaugrana, en la lluita per la Lliga.