El Girona s'enfronta aquest diumenge al Reial Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu en un nou partit de la Lliga Santander (16:15h) . L'equip català arriba en una mala ratxa, sis partits sense haver aconseguit la victòria i això els ha enfonsat en llocs de descens. Al contrari que el Girona , el Reial Madrid arriba una dinàmica positiva sent líder de la competició domèstica però amb una baixa sensible com la de Karim Benzema.

Tot i la baixa del francès, el conjunt blanc recupera diversos efectius per a aquest partit. Modric i Valverde poden formar part de l'onze inicial. També Ceballos i Mariano tornen a una convocatòria. Michel té les baixes del defensa Juanpe i els mitjans Ibrahima Kebe, Borja García i Samu Saiz . A canvi recupera a Miguel i Reinier . El missatge del tècnic és clar, sortir a guanyar, malgrat que a domicili no acaben de trobar el camí del triomf, un punt en cinc sortides, però no es rendeix.

POSSIBLES ONCES TITULARS:

REIAL MADRID: Courtois, Militao, Àlaba, Carvajal, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Rodrygo, Valverde i Vinicius

GIRONA: Gazzaniga, Bé, David López, Javi Hernández, Romeu, Aleix Garcia, Herrera, Riquelme i Castellans