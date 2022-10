El Girona rescata un punt del Santiago Bernabéu (1-1) | @ep

El Girona ha rescatat un punt de la visita a l'estadi Santiago Bernabéu (1-1). L'equip de Míchel va fer un gran partit aguantant l'empat a 0 durant 70 minuts i amb ocasions per posar-se al davant al marcador.

Els blancs van disposar de diverses oportunitats clares a l'arrencada del partit, però Modric, Camavinga i Rodrygo no van estar encertats en l'última rematada. Però els de Míchel també van deixar clar que estaven disposats a ser també protagonistes i Taty Castellanos i Valery van tenir dues grans oportunitats per avançar el seu equip.

L'ansietat va acabar apoderant-se de l'equip madridista a mesura que avançava el partit i no trobaven la manera de poder aconseguir el gol que els avancés al marcador. El Reial Madrid va estrènyer, però sense claredat d'idees i va ser incapaç de crear situacions clares de perill durant bona part de la segona meitat.

Finalment, el Reial Madrid va acabar avançant-se al minut 70 gràcies a Vinicius, que va empènyer a plaer una gran passada de Valverde. Quan el conjunt blanc creia tenir-ho tot de cara per guanyar el partit, al minut 79 el VAR va avisar el col·legiat dos minuts després d'unes mans de Marco Asensio a l'àrea. Després d'examinar l'acció al monitor de televisió, Melero López va decretar penal. I Stuani no va fallar des dels onze metres per desesperar un Reial Madrid que ja es veia guanyador.

L'àrbitre va anul·lar un gol a Rodrygo al 89' en considerar que Gazzaniga ja tenia la pilota en el seu poder quan el brasiler va rematar i ja en el descompte va deixar el Reial Madrid en inferioritat en mostrar-li la segona groga a Kroos . Amb aquest empat el Reial Madrid continua líder amb 32 punts mentre que el Girona és setzè amb 10 punts.