Carlo Ancelotti, tècnic del Reial Madrid / @EP

La punxada madridista contra el Girona va coure molt al sí del Reial Madrid. Carlo Ancelotti, el tècnic italià, va sortir a la roda de premsa amb ganes d'incendiar-ho tot i sense mossegar-se la llengua, i va assegurar que, al penal del Marco Asensio per unes presumptes mans, la pilota " no li dóna a la mà, sinó al pit" i acaba dient que el penal era "inventat".

Davant d'aquestes declaracions, el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha elevat la queixa per les declaracions de l'entrenador blanc. El Comitè d'Integritat de la RFEF, per part seva, ha traslladat també les seves queixes al Comitè de Competició , que es reunirà dimecres que ve, perquè analitzin les seves paraules i valorin un possible càstig.

L'entrenador del Reial Madrid podria rebre una sanció d'entre dos i quatre partits. Segons el Reglament de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), “la realització per part de qualsevol persona subjecta a disciplina esportiva de declaracions a través de qualsevol mitjà mitjançant les quals es qüestioni l'honradesa i imparcialitat de qualsevol membre del col·lectiu arbitral o de els òrgans de la RFEF , així com les que suposin una desaprovació de l'activitat de qualsevol membre dels col·lectius quan s'efectuïn amb menyspreu o quan s'utilitzi un llenguatge ofensiu, insultant, humiliant o malsonant, seran sancionats”.

Hi ha un precedent recent on reflectir-se: José Luis Gayà , el capità del València, va rebre una sanció de quatre partits per criticar l'actuació arbitral després d'un València - Osasuna. El lateral che va comentar que " l'àrbitre ho ha vist i no ha volgut xiular-lo. Lluitarem contra tot i seguirem endavant", i afegeixo que "tampoc podem dir res perquè et treuen groga com a mi al final del partit. Fan el que volen" .