La delegació espanyola suma 4 ors, 5 plates i 1 bronze als World Skate Games.

El vuitè dia de World Skate Games no podia començar de millor manera. Al matí, Patxi Peula s'ha proclamat subcampió a la cursa de Punts + Eliminació. El fondista espanyol ha aconseguit un total de 12 punts, només superat pel campió francès Martin Ferrie. Aquesta no ha estat l´única alegria que ha tingut avui l´equip espanyol a Vicente López ja que, a la tarda, Manuel Taibo ha aconseguit la medalla d´or en la modalitat dels 1000m esprint en categoria júnior. L'espanyol ha fet una carrera impressionant per sumar un altre èxit més per al patinatge de velocitat espanyol.

A Puerto Madero , hem viscut les dues cares de la moneda en un mateix dia. D'una banda, Mery Muñoz s'ha proclamat campiona de Roller Freestyle Street a la final que es va suspendre ahir per pluja. La rider espanyola ha culminat una gran ronda que li ha permès sumar 85,60 punts i pujar a l'esglaó més alt del podi. Això és sens dubte, un dels triomfs més destacats del Roller Freestyle espanyol.

Per contra, a la final de Scooter Street que se celebrava aquesta tarda, Guifré Obradors s'ha vist obligat a abandonar després de dues caigudes fortes als best tricks. El rider havia acabat en tercera posició al final de les 2 rondes amb un total de 86 punts.

El segon partit de la selecció sub-19, l'equip entrenat per Sergi Macià n'ha empatat tres contra Portugal remuntant un desavantatge de tres gols a la segona meitat. Tot i això, el combinat nacional ha perdut en el llançament de faltes directes que se celebra al final del matx i per tant en cas d'empat a la classificació, els portuguesos s'imposarien. Per tant, després del partit el conjunt espanyol ocupa la segona plaça i demà s'enfrontarà al tercer partit de la fase de grups a Colòmbia a les 20.00h (local Argentina) i 00:00h (hora peninsular espanyola).

A Hoquei Línia, el conjunt entrenat per Ángel Ruiz ha debutat als World Skate Games 2022 amb un gran partit davant Suïssa. La sènior masculina s?ha imposat als suïssos per un còmode 7-0. Demà tenen doble partit. El primer es disputarà a les 9:30h (hora local Argentina), i 13:30h (hora peninsular espanyola) davant els EUA . A la tarda, la sènior masculina jugarà a partir de les 17.30 h (local Argentina) i 21.30 h (peninsular espanyola), a França.

Demà, també tindrà lloc el Programa Curt Junior de la modalitat Lliure de Patinatge Artístic , en què participaran Sira Bella i Anouk Vizcarro en primer lloc, i Aleix Bou i Lucas Yáñez a la segona. El disc curt començarà a les 14:40h (hora local Argentina) amb les dues patinadores espanyoles. Anouk sortirà setena i Sira , vint-i-dosena. Pel que fa als Junior, competiran a partir de les 18:35h (hora local Argentina) Aleix sortirà cinquè i Lucas , actual campió del món, setzè.